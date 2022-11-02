Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı!

İspanyol ekibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son hafta karşılaşmasında Celtic ile kozlarını paylaştı.

Maçta ilk golü penaltıdan atan Luka Modric yeni bir rekora imza atmayı başardı.

37 yaş 54 günlükken penaltı golü atan Hırvat yıldız; Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirmiş oldu.

BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Luka Modric kaydettiği penaltı golüyle daha önce Burak Yılmaz'a ait olan rekorun yeni sahibi oldu.

Burak Yılmaz, 36 yaş 244 günlükken Chelsea'ye karşı Lille formasıyla kaydettiği penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu.