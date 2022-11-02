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Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı!

Real Madrid'in Hırvat yıldız orta sahası Luka Modric, İskoç ekibi Celtic'e karşı kaydettiği penaltı golüyle Burak Yılmaz'a ait olan Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 00:12 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 00:15
Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı!

İspanyol ekibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son hafta karşılaşmasında Celtic ile kozlarını paylaştı.

Maçta ilk golü penaltıdan atan Luka Modric yeni bir rekora imza atmayı başardı.

37 yaş 54 günlükken penaltı golü atan Hırvat yıldız; Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirmiş oldu.

BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Luka Modric kaydettiği penaltı golüyle daha önce Burak Yılmaz'a ait olan rekorun yeni sahibi oldu.

Burak Yılmaz, 36 yaş 244 günlükken Chelsea'ye karşı Lille formasıyla kaydettiği penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu.

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