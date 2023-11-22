Los Galacticos yeniden!

Real Madrid, transferde adeta çıldırmış durumda... Kadrosunu yaptığı planlama ile genç yıldızlardan oluşturan eflatun-beyazlılarda Başkan Florentino Perez yeni isimleri kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Perez'in ana hedefinde uzun süredir peşinde koştuğu Kylian Mbappe var. Geçen sezon transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki yıldız için bir kez daha teklif yapılacak. 1 yıl opsiyonu olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe'nin de bu kez PSG'den ayrılmaya yakın olduğu bildirildi. Kylian Mbappe transferiyle piyasayı sarsacak Real Madrid, iki ismi daha gözüne kestirdi.

Bayern Münih'ten ayrılacağı konuşulan Alphonso Davies ve Bavyera ekibinin yıldızı Jamal Musiala da eflatun-beyazlıların hedefleri arasında yer alıyor. Savunmanın solunda görev yapan ve 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Davies'i bedava kaptırmamak için Bayern Münih'in ayrılmasına izin verebileceği konuşuluyor. Almanlar'ın 20 yaşındaki yeni gözdesi Musiala için ise Madrid'in 120 milyon euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.