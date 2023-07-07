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Arda Güler artık Real’li

18 yaşındaki yıldız, dün akşam saatlerinde Madrid’de sağlık kontrollerinden geçti. Arda bugün saat 13.00’te 6 yıllık sözleşmeyi, Başkan Florentino Perez’in katılacağı toplantıda atacak.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Arda Güler artık Real’li

Fenerbahçe'nin mücevheri, Türk futbolunun gururu Arda Güler, artık İspanyol devi Real Madrid için ter dökecek. Sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır" ifadelerini kullandı. Sözleşmede, 10 milyon euro performans bonusu ve sonraki satıştan %20 pay maddesi de bulunuyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Real Madrid de resmi sitesinden, "Real Madrid CF ve Fenerbahçe SK, kulübümüze altı sezon bağlı kalacak olan oyuncu Arda Güler'in transferinde anlaşmaya vardı" mesajını paylaşarak transferi duyurdu. Dün Atatürk Havalimanı'ndan saat 15.30'da kalkan özel uçakla İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Arda, akşamında sağlık kontrollerinden geçti. 18 yaşındaki yıldız, bugün saat 13.00'te Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de katılacağı toplantıda 6 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.

YOLUN AÇIK OLSUN

Fenerbahçe, Arda Güler'in transferinin ardından genç oyuncu için veda mesajı yayımladı: "Fenerbahçe'nin Arda'sı, dünya devi Real Madrid'e merhaba diyor. Her şey için teşekkürler Arda. Başarıların hep gururumuz olacak. Yolun açık şansın bol olsun."

3 OYUNCUDAN 865 MİLYON TL

Fenerbahçe, Arda Güler'in de satışıyla birlikte bu yaz transferden şu ana kadar 30.5 milyon euro (865 milyon TL) kazanç elde etti.

Sarı-lacivertliler, Arda Güler'den 20 milyon Euro, Bruma'dan 6.5 milyon Euro ve Berisha'dan da 4 milyon Euro'yu kasasına koydu.

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