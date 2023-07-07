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Arda Güler: Fenerbahçe’m kalbimde

Arda Güler, “Canım Fenerbahçe’m her zaman kalbimde olacaksın” diyerek sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Arda Güler: Fenerbahçe’m kalbimde

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Fenerbahçe'ye veda etti. 18'lik yıldız, mesajında, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı... Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçe'm her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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