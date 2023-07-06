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Real Madrid'li Vinicius Junior'dan Arda Güler paylaşımı!

Son dakika spor haberi: Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transferinde mutlu sona ulaştı. Barcelona ile yarışa giren eflatun-beyazlılar, transferi 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonusla bitirdi. Transferin resmileşmesinin ardından Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'dan Arda Güler paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 18:29
Real Madrid'li Vinicius Junior'dan Arda Güler paylaşımı!

İspanyol devleri Real Madrid ile Barcelona, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler transferinde karşı karşıya gelmişti ve kıyasıya geçen yarışta kazanan taraf başkent ekibi oldu.

Real Madrid, 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı. Eflatun-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 20 milyon euro kesin bonservis bedeli ve 10 milyon euro da bonusları içeren bir ödeme yapıcak.

Arda Güler, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitti.

Transferin resmen açıklanmasının ardından Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, sosyal medya hesabından Arda Güler paylaşımı yaptı.

Real Madrid'in Arda Güler paylaşımını alıntılayan Vinicius, "Dünyanın en büyük kulübünü seçen bir futbolcu daha" ifadelerini kullandı.

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