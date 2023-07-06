TFF'den Real Madrid'e giden Arda Güler'e başarı mesajı!

Sosyal medyada milli takımlara ait hesaptan yapılan paylaşımda, "Milli futbolcumuz Arda Güler, kariyerini gelecek sezondan itibaren Avrupa ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de sürdürecek. Arda'ya yeni serüveninde başarılar diliyor ve İspanya'daki performansıyla Türk futbolunun yüz akı olmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, 18 yaşındaki milli futbolcumuzun gelişimine katkı sağlayan tüm teknik adamlara teşekkür ediyor, Arda'nın transferinin bütün genç Türk futbolculara ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Arda!" ifadeleri kullanıldı.