Los Galacticos geri dönüyor

Transfer döneminde sessiz kalan Real Madrid, gelecek yılın planlamalarına başladı. Kuracağı kadroyla Los Galacticos'u yeniden oluşturmak isteyen eflatun-beyazlıların ilk hedefinde Kylian Mbappe var. PSG'de forma giyen Fransız yıldız için bu sezon da görüşmelerde bulunan Real Madrid, bu transferi gerçekleştireceğine kesin gözle bakıyor. 22 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin bitmesini fırsat bilen Başkan Florentino Perez, bonservis bedeli ödemeden Mbappe'yi kadroya katacak.

2002'DE BAŞLAMIŞTI

Perez'in yeni Los Galacticos döneminin diğer hedefleri ise Erling Haaland ve Paul Pogba... Mbappe'ye bonservis ödemeyecek Madrid, iki yıldız için kasayı boşaltacak. Uzun süredir M. United'dan ayrılmak isteyen Fransız yıldız Pogba da Madrid'in son bombası olacak. Florentino Perez; 2002-03'te Figo, Zidane, Raul, Ronaldo, Beckham ve Roberto Carlos'lu kadrosuyla Los Galacticos'u oluşturmuştu. 2009-10 sezonunda da Kaka, Cristiano Ronaldo ve Benzema'lı bir transfer dönemi geçirmişti.