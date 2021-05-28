Haberler Real Madrid Son dakika transfer haberi: David Alaba resmen Real Madrid'de!

Son dakika transfer haberi: resmen 'de!

Son dakika transfer haberi: , 'ten ayrılan ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını resmen duyurdu.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 19:27 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 20:02
Son dakika transfer haberi: David Alaba resmen Real Madrid'de!

'ten bedelsiz olarak ayrılan 'nın 'e transferi resmen açıklandı. Real Madrid, 28 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bayern Münih'te 11 yıl geçiren Avusturyalı oyuncu, bu süreçte 27 kupa birden kazandı.

ALABA: YENİ BİR ADIM İSTEDİM
Yeni bir adım atmak istediğini söyleyen Alaba, "Kararım Bayern Münih'e karşı değildi, yeni bir şeyler yapmak ve bir adım daha atmak istedim. Büyümek için, konfor alanından çıkmalısın. Tekrar olgunlaşmak için belki de bilinmeze gitmen gerekiyor." dedi.

"AYRILIK HEP ZOR OLMUŞTUR"
Ayrıldığı için üzgün olduğunu da kaydeden Avusturyalı futbolcu, "Bir şeyleri sonlandırmak her zaman zor olmuştur. Burada evimde gibi hissediyordum. Elbette gözlerimde yaşlarla ayrılıyorum ancak geleceğe de umutla bakıyorum. Bayern Münih her zaman kalbimde olacak, onlar için hiçbir endişem yok." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'te 428 maça çıkan Alaba, 33 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.

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