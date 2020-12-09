Real Madrid Mönchengladbach 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanyol devi Real Madrid sahasında Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu lider tamamladı. Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren goller 9 ve 31. dakikada Karim Benzema'dan geldi.

Maçın ilk yarısında sahne alan Karim Benzema, 9. dakikada Lucas Vazquez ve 31. dakikada Rodrygo'nun asistleriyle gollerini attı ve ilk yarıyı takımının 2-0 önde tamamlamasını sağladı. İkinci yarıda oyunu iyi tutan Real Madrid 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Real Madrid 10 puana yükseldi ve Inter'in Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kalmasıyla grup lideri olarak son 16'ya kaldı. Mönchengladbach ise 8 puanda kalmasına rağmen averaj üstünlüğüyle 2. sıradan tur atlamayı başardı.



Shakhtar Donetsk yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederken Inter ise sonuncu tamamladığı grupta Avrupa defterini kapattı.



