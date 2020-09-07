Bale serbest kalabilir! - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Bale serbest kalabilir!

serbest kalabilir!

Bale serbest kalabilir!

'de Zidane, bazı isimleri gözden çıkardı.

'de Zidane, bazı isimleri gözden çıkardı. Mariano Diaz, Reguilon ve Mayoral'i takımda istemeyen Fransız hoca, 'nin de biletini kesti. Sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan Galli yıldızın serbest kalması gündemde. Bale, 2013'te 100 milyon euro'ya transfer edilmişti.
  1. 7.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bale serbest kalabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA