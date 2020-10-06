Haberler Real Madrid Real Madrid transfer dönemini sessiz geçirdi

dönemini sessiz geçirdi

'da liderlik koltuğunda oturan 40 yıl sonra bir ilke imza atarak yaz döneminde hiçbir isimle anlaşma sağlamadı. İspanyol devi son olarak 1980-1981 sezonunda transfer gerçekleştirmemişti.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 10:56 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 11:20
Real Madrid transfer dönemini sessiz geçirdi

Bu yaz kadrosuna hiçbir yapmayan İspanyol devi, 40 yıl sonra ilk kez takviye yapmadan yeni sezona girdi. Ntv Spor'un haberine göre, en son 1980-81 sezonunu transfersiz geçirmişti. 'ın ekibi bu yaz kadrosunu altyapıdan ve kiralıktan dönen oyuncularla genişletti. Kiralıktan dönen , Alvaro Odriozola ve Andriy Lunin, A takıma çıkarıldı.

Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Dani Gomez, Alberto Soro ve Jorge Frutos gibi oyuncularla yollarını ayıran Real Madrid, bu oyuncuların satışından yaklaşık 100 milyon euro'luk gelir elde etti. İspanyol ekibi 'i Everton'a bedelsiz gönderirken 'ı da Tottenham'a kiraladı.

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