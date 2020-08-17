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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Madrid’in dev hayali!

Madrid’in dev hayali!

'nun ayrılmasından sonra imaj kaybı yaşadıklarını düşünen Başkanı , transferde bombaları patlatmak istiyor.

Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasından sonra imaj kaybı yaşadıklarını düşünen Başkanı , transferde bombaları patlatmak istiyor. Eflatunbeyazlı ekibinin listesinin ilk iki sırasında ise Kylian Mbappe (21) ve (27) bulunuyor. ile Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalan Fransız yıldız Mbappe için 200 milyon euro'yu gözden çıkartan İspanyol devi, Tottenham'ın İngiliz golcüsü için ise 150 milyon euro'luk bütçeye sahip. Başkan Perez'in değeri gittikçe düşen 'i de kısa sürede takımdan göndermek istediği vurgulandı. Galli oyuncunun Mbappe ve Kane transferlerinde takas olarak kullanılabileceği ifade edildi. Real Madrid bu döneminde kimseyi kadrosuna katmadı.
  1. 17.8.2020
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