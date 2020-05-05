Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı

Real Madrid'deki ilk zamanlarında yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi haline gelen kaleci Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla kendine geldiğini söyledi.

"GALATASARAY MAÇI ANAHTAR OLDU"

Deneyimli file bekçisi Belçika basınına yaptığı açıklamada, "Benim için Madrid, herkesin düşündüğü gibi dünyanın en iyi kulübü ve bu durum baskı yaratıyor. 3 kere üst üste Şampiyonlar Ligi kazanma serisinden geliyoruz. Geldiğim günden beri sakin kalmam gerektiğini biliyordum çünkü değerimi ve yeteneklerimi biliyorum. Benim için anahtar maç Galatasaray maçıydı. O maçta 3 iyi kurtarış yaptım ve takımı maçta tuttum" dedi.

CİMBOM DÜNYALARI KAÇIRMIŞTI!

Thibaut Courtois'nın bahsettiği maçta Galatasaray ile Real Madrid, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelirken, İspanyol ekibi maçtan 1-0 galip ayrılmıştı. Cimbom'un birçok net pozisyona girdiği mücadelede Belçikalı kaleci yaptığı kurtarışlarla devleşmişti.

"BARCELONA'NIN ŞAMPİYON İLAN EDİLMESİ ADİL OLMAZ"

Thibaut Courtois ayrıca, corona virüsü salgını nedeniyle sezonun sonlandırılarak Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi yönünde alınacak bir kararın adil olmayacağını savundu.

Courtois, lider Barcelona'nın iki puan önlerinde bulunduğunu belirterek, "Biz de şampiyonluğu kovalıyoruz. Sezon iptal edilirse bu büyük bir şansızlık olur." ifadelerini kullandı.

Belçikalı kaleci, önceliğin sağlık olduğunu ancak şartlar elverdiği zaman gerekli önlemler alınarak sezonun tamamlanabileceğini aktardı.

Ligde Barcelona'yla ilk maçta berabere kaldıklarını rövanşta ise kazandıklarını hatırlatan Courtois, "Onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz." yorumunu yaptı.