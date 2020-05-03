Marcelo: Real Madrid’de devam edeceğim
Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Marcelo, takımından ayrılmak istemediğini söyledi.
Juventus'a transfer olacağı yönündeki söylentilere cevap veren 31 yaşındaki futbolcu, "İki yıl önce Juventus ile anlaştığımı, Ronaldo olmadan yaşayamayacağımı yazmışlardı, insanlar birçok şeyi uyduruyor. Takımımdan ayrılmak istemiyorum. Real Madrid'in de beni göndereceğini düşünmüyorum" diye konuştu.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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