Marcelo: Real Madrid’de devam edeceğim

Juventus'a transfer olacağı yönündeki söylentilere cevap veren 31 yaşındaki futbolcu, "İki yıl önce Juventus ile anlaştığımı, Ronaldo olmadan yaşayamayacağımı yazmışlardı, insanlar birçok şeyi uyduruyor. Takımımdan ayrılmak istemiyorum. Real Madrid'in de beni göndereceğini düşünmüyorum" diye konuştu.