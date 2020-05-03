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03 Mayıs 2020, Pazar
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Marcelo: ’de devam edeceğim

Marcelo: Real Madrid’de devam edeceğim

'in Brezilyalı futbolcusu Marcelo, takımından ayrılmak istemediğini söyledi.

'a transfer olacağı yönündeki söylentilere cevap veren 31 yaşındaki futbolcu, "İki yıl önce Juventus ile anlaştığımı, Ronaldo olmadan yaşayamayacağımı yazmışlardı, insanlar birçok şeyi uyduruyor. Takımımdan ayrılmak istemiyorum. 'in de beni göndereceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

  1. 3.5.2020
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