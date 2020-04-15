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Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! 572 milyon euro...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İspanya'da olumsuz yönde kendini gösterdi. Hayatın durduğu İspanya'da Real Madrid boş durmadı ve bir tarihi değiştirmeye karar verdi. Eflatun-beyazlılar dünyaca ünlü Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilenmesi için çalışmalara başladı. Real Madrid'in bu hareketi eleştirileri de beraberinde getirdi.
15 Nisan 2020 Çarşamba 13:16
Güncelleme: 15.04.2020 13:16
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Tüm dünyada corona virüs vakaları 2 milyonu aşarken İspanya, Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü ülke olarak dikkat çekiyor.
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İspanya, 18 bin 283 can kaybı ile İtalya'nın ardından en çok ölü veren 2. Avrupa ülkesi konumunda. Toplamda ise 3. sırada...
Ülkede sokağa çıkma yasağının tarihi Mayıs'a kadar uzatılırken İspanyol devi RealMadrid'den flaş bir karar geldi.
TARİHİ HAREKET Corona virüs vakasının Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da RealMadrid, şaşırtan bir karar ile SantiagoBernabeuStadyumu'nun yenilenme çalışmalarına başladı.
RealMadrid, corona virüs salgınının çok ağır hissedildiği İspanya'da çalışmalarını durdurmadı ve 81.044 kapasiteli SantiagoBernabeuStadyumu'nun yenilenmesi için harekete geçti.