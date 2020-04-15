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Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! 572 milyon euro...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İspanya'da olumsuz yönde kendini gösterdi. Hayatın durduğu İspanya'da Real Madrid boş durmadı ve bir tarihi değiştirmeye karar verdi. Eflatun-beyazlılar dünyaca ünlü Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilenmesi için çalışmalara başladı. Real Madrid'in bu hareketi eleştirileri de beraberinde getirdi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 13:16 Güncelleme: 15.04.2020 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





