Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! 572 milyon euro... - Son dakika Real Madrid haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! 572 milyon euro...

Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! 572 milyon euro...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İspanya'da olumsuz yönde kendini gösterdi. Hayatın durduğu İspanya'da Real Madrid boş durmadı ve bir tarihi değiştirmeye karar verdi. Eflatun-beyazlılar dünyaca ünlü Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilenmesi için çalışmalara başladı. Real Madrid'in bu hareketi eleştirileri de beraberinde getirdi.
15 Nisan 2020 Çarşamba 13:16 Güncelleme: 15.04.2020 13:16
Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! 572 milyon euro...

Tüm dünyada corona virüs vakaları 2 milyonu aşarken İspanya, Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü ülke olarak dikkat çekiyor.

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Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! 572 milyon euro...

İspanya, 18 bin 283 can kaybı ile İtalya'nın ardından en çok ölü veren 2. Avrupa ülkesi konumunda. Toplamda ise 3. sırada...

Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! 572 milyon euro...

Ülkede sokağa çıkma yasağının tarihi Mayıs'a kadar uzatılırken İspanyol devi Real Madrid'den flaş bir karar geldi.

Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! 572 milyon euro...

TARİHİ HAREKET
Corona virüs vakasının Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da Real Madrid, şaşırtan bir karar ile Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilenme çalışmalarına başladı.

Real Madrid'den flaş corona virüsü kararı! 572 milyon euro...

Real Madrid, corona virüs salgınının çok ağır hissedildiği İspanya'da çalışmalarını durdurmadı ve 81.044 kapasiteli Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilenmesi için harekete geçti.

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