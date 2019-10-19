Zinedine Zidane Galatasaray maçı öncesi planını yaptı
Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki üçüncü maçını İstanbul'da temsilcimiz Galatasaray ile oynayacak olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro kurmaktan güçlük çeken Real Madrid, temsilcimiz Galatasaray'la oynayacağı Devler Ligi maçı öncesi alarm vermiş durumda.
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre teknik direktör Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir noktada oldukları ve kader maçına çıkacakları için takımın ligde oynayacağı Mallorca mücadelesine yedek ağırlıklı kadroyla çıkmayı planlıyor. Gazete manşetten verdiği haberinde "Akıllarda İstanbul var" başlığını attı.
26 Ekim'de oynanması planlanan El Clasico'nun ertelenmesiyle beraber fikstürü rahatlayan Real Madrid'de Modric, Kroos, Bale ve Carvajal'in Mallorca maçında forma giyemeyeceği ifade ediliyor.
- 19.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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