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19 Ekim 2019, Cumartesi
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maçı öncesi planını yaptı

Zinedine Zidane Galatasaray maçı öncesi planını yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki üçüncü maçını 'da temsilcimiz ile oynayacak olan 'de teknik direktör sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro kurmaktan güçlük çeken , temsilcimiz 'la oynayacağı Devler Ligi maçı öncesi alarm vermiş durumda.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre teknik direktör , Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir noktada oldukları ve kader maçına çıkacakları için takımın ligde oynayacağı Mallorca mücadelesine yedek ağırlıklı kadroyla çıkmayı planlıyor. Gazete manşetten verdiği haberinde "Akıllarda var" başlığını attı.

26 Ekim'de oynanması planlanan 'nun ertelenmesiyle beraber fikstürü rahatlayan Real Madrid'de Modric, Kroos, Bale ve Carvajal'in Mallorca maçında forma giyemeyeceği ifade ediliyor.


  1. 19.10.2019
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