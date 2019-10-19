Zinedine Zidane Galatasaray maçı öncesi planını yaptı

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro kurmaktan güçlük çeken Real Madrid, temsilcimiz Galatasaray'la oynayacağı Devler Ligi maçı öncesi alarm vermiş durumda.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre teknik direktör Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir noktada oldukları ve kader maçına çıkacakları için takımın ligde oynayacağı Mallorca mücadelesine yedek ağırlıklı kadroyla çıkmayı planlıyor. Gazete manşetten verdiği haberinde "Akıllarda İstanbul var" başlığını attı.

26 Ekim'de oynanması planlanan El Clasico'nun ertelenmesiyle beraber fikstürü rahatlayan Real Madrid'de Modric, Kroos, Bale ve Carvajal'in Mallorca maçında forma giyemeyeceği ifade ediliyor.



