Zidane ve Pogba Dubai'de buluştu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'in sezon başında da oldukça konuşulan ancak gerçekleşmeyen Paul Pogba transferiyle ilgili dikkat çeken bir fotoğraf ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Adı uzun bir süredir Real Madrid ile anılan Fransız futbolcu Paul Pogba'nın teknik direktör Zinedine Zidane ile Dubai'de çekilen fotoğrafı transfer dedikodularını alevlendirdi.
İngiliz basınından Daily Star'ın ortaya çıkardığı karede, Manchester United'ın yıldız futbolcusu ile Fransız teknik adamın milli arada bir araya geldiği görüldü. Tecrübeli çalıştırıcı daha önce de yıldız futbolcuyu istediğini birçok kez dile getirmişti. Paul Pogba da Real Madrid'e açık kapı bırakmıştı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2016'da 105 milyon Euro karşılığında Juventus'tan Manchester United'a transfer olmuştu. 3 sezondur İngiliz ekibinde forma giyen Fransız futbolcu, burada çıktığı 148 maçta 31 gol atarken 31 de asist yaptı.
- 18.10.2019
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
fb40 fenerbahçenin hangi itirazına olumlu karar verdiler ki fenerbehçe barcolana ve real madrid karmasından takıp kursa bile TFF şampiyon yapmaz
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
Objektif Fenerli FB miz haklı olmakla birlikte bu gibi işlerin peşine düşmemeli sahada yapamadığınız işi masada yapmak doğru değil çare Ersun yanal gitmeli
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
Zidane ve Pogba Dubai'de buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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