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18 Ekim 2019, Cuma
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Zidane ve Pogba Dubai'de buluştu

Zidane ve Pogba Dubai'de buluştu

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden 'in sezon başında da oldukça konuşulan ancak gerçekleşmeyen transferiyle ilgili dikkat çeken bir fotoğraf ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Adı uzun bir süredir ile anılan Fransız futbolcu 'nın teknik direktör ile Dubai'de çekilen fotoğrafı transfer dedikodularını alevlendirdi.

İngiliz basınından Daily Star'ın ortaya çıkardığı karede, 'ın yıldız futbolcusu ile Fransız teknik adamın milli arada bir araya geldiği görüldü. Tecrübeli çalıştırıcı daha önce de yıldız futbolcuyu istediğini birçok kez dile getirmişti. Paul Pogba da Real Madrid'e açık kapı bırakmıştı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2016'da 105 milyon Euro karşılığında 'tan Manchester United'a transfer olmuştu. 3 sezondur İngiliz ekibinde forma giyen Fransız futbolcu, burada çıktığı 148 maçta 31 gol atarken 31 de asist yaptı.


  1. 18.10.2019
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