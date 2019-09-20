Real Madrid'i karıştıran selfie! Areola'dan açıklama geldi

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la birlikte A grubunda bulunan Real Madrid ve PSG, geçtiğimiz çarşamba günü Paris'te karşı karşıya gelmiş, Fransız ekibi yıldız oyuncularından yoksun çıktığı maçta rakibini 3-0 yenerek şaşırtan bir sonuca imzasını atmıştı.

Bu mücadele sonrası eski takım arkadaşları Choupo-Moting ve Mbappe ile selfie yapan kaleci Alphonse Areola ise İspanyol taraftarları kzıdırmıştı. 26 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Real Madrid taraftarları, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf üzerinden yapılan yotumlar nedeniyle çok üzgünüm. Bilmenizi isterim ki buraya imza attığımdan beri kalbim bu takım için atıyor. Real Madrid'deki motivasyonumla ilgili en ufak şüpheye bile tahammül edemiyorum. Yenilgi herkesi olduğu gibi beni de etkiledi. Maç sonrası eski takım arkadaşlarımla karşılaştım. Onlara veda etme şansım olmamıştı. Bu sebeple üzdüğüm Real Madrid taraftarından özür diliyorum. Umarım hep birlikte nice başarılar yakalarız.

Alphonse Areola, sezon başında PSG'den Real Madrid'e kiralık olarak transfer olmuştu.



