Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın yerine Alonso düşünülüyor
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 3-0 mağlup olmasının ardından takımdaki geleceği konusunda tartışmalar başlayan Zinedine Zidane'ın yerine düşünülen isim belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gurp maçlarına PSG karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi ile başlayan Real Madrid'de, teknik direktör Zinedine Zidane'ın geleceği tartışılmaya başlandı.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre daha önce üst üste 3 kez İspanyol devini bu kupada şampiyon yapan Fransız çalıştırıcı takımdan ayrılırsa, başkan Florentino Perez, yerine eski oyuncuları Xabi Alonso'yu düşünüyor.
Uzun yıllar Real Madrid, Liverpool ve Bayern Münih formaları giyen ve 2017 yılında futbol kariyerine nokta koyan Xabi Alonso, güncel olarak Real Sociedad'ın rezerv takımını çalıştırıyor.
- 20.09.2019
-
Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
-
Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
-
MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın yerine Alonso düşünülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.