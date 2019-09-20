Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın yerine Xabi Alonso düşünülüyor - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Haberleri Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın yerine Alonso düşünülüyor

'de 'ın yerine Alonso düşünülüyor

Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın yerine Alonso düşünülüyor

'in 'nde Paris Saint-Germain'e 3-0 mağlup olmasının ardından takımdaki geleceği konusunda tartışmalar başlayan 'ın yerine düşünülen isim belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ndeki gurp maçlarına karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi ile başlayan 'de, teknik direktör 'ın geleceği tartışılmaya başlandı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre daha önce üst üste 3 kez İspanyol devini bu kupada şampiyon yapan Fransız çalıştırıcı takımdan ayrılırsa, başkan , yerine eski oyuncuları 'yu düşünüyor.

Uzun yıllar Real Madrid, Liverpool ve Bayern Münih formaları giyen ve 2017 yılında futbol kariyerine nokta koyan Xabi Alonso, güncel olarak Real Sociedad'ın rezerv takımını çalıştırıyor.


  1. 20.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın yerine Alonso düşünülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN