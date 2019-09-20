Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın yerine Alonso düşünülüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gurp maçlarına PSG karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi ile başlayan Real Madrid'de, teknik direktör Zinedine Zidane'ın geleceği tartışılmaya başlandı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre daha önce üst üste 3 kez İspanyol devini bu kupada şampiyon yapan Fransız çalıştırıcı takımdan ayrılırsa, başkan Florentino Perez, yerine eski oyuncuları Xabi Alonso'yu düşünüyor.

Uzun yıllar Real Madrid, Liverpool ve Bayern Münih formaları giyen ve 2017 yılında futbol kariyerine nokta koyan Xabi Alonso, güncel olarak Real Sociedad'ın rezerv takımını çalıştırıyor.



