Real Madrid 0-0 Atletico Madrid | Maç sonucu
La Liga'nın 7. haftasındaki derbi mücadelesinde Real Madrid ile Atletico Madrid, golsüz berabere kaldı
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı.
La Liga'nın 7. haftasında, Madrid derbisi heyecanı yaşandı. Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
İkinci yarıda da iki takım, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.
Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybettiği haftada galip gelemeyerek liderlik şansını kullanamadı ve 14 puanla ikinci sırada yer aldı. 12 puanlı Atletico Madrid ise dördüncü sırada kaldı.
Real Madrid, Filistinli taraftarı ağırladı
Öte yandan, 8 ay hapis yatmasının ardından temmuz ayında serbest bırakılan Filistinli genç aktivist Ahed et-Tamimi, maç öncesi Real Madrid tarafından ağırlandı. Ahed et-Tamimi'ye Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid yöneticilerinden Emilio Butragenio tarafından üstünde ismi yazılı forma hediye edildi.
- 30.9.2018 00:52
- Güncelleme: 30.9.2018 01:37
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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