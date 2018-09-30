Real Madrid 0-0 Atletico Madrid | Maç sonucu – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    0-0 | Maç sonucu

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> 0-0 <a href="/index/atletico-madrid?id=e235308d-7c0e-40d2-a233-6bd06325b319" class="" rel="tag">Atletico Madrid</a> | Maç sonucu

    'nın 7. haftasındaki derbi mücadelesinde ile , golsüz berabere kaldı

    İspanya 1. Futbol Ligi'nde () , konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı.

    'nın 7. haftasında, Madrid derbisi heyecanı yaşandı. Santiago Bernabeu Stadı'nda ile arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

    İkinci yarıda da iki takım, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

    Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybettiği haftada galip gelemeyerek liderlik şansını kullanamadı ve 14 puanla ikinci sırada yer aldı. 12 puanlı Atletico Madrid ise dördüncü sırada kaldı.

    Real Madrid, Filistinli taraftarı ağırladı

    Öte yandan, 8 ay hapis yatmasının ardından temmuz ayında serbest bırakılan Filistinli genç aktivist Ahed et-Tamimi, maç öncesi Real Madrid tarafından ağırlandı. Ahed et-Tamimi'ye Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid yöneticilerinden Emilio Butragenio tarafından üstünde ismi yazılı forma hediye edildi.

    1. 30.9.2018 00:52
    2. Güncelleme: 30.9.2018 01:37
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