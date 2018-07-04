Juventus Ronaldo için harekete geçti! Çılgın teklif
Juventus 2022’ye kadar anlaştığı Portekizli yıldıza yılda 30 milyon euro verirken R.Madrid’in istediği 1 milyar euro için anlaşma zemini aranıyor
HEDEFLERİ BÜYÜK
Hıguaın'i elinden çıkarmayı planlayan Juventus,34 yaşına rağmen Ronaldo'yu 1 numaralı golcü opsiyonu yapmak istiyor. Bazı kesimlerce, Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a geçmesi kariyeri için geri adım olacak diye yorumlanırken, olur da Juventus ile Şampiyonlar Ligi kazanırsa, 3 farklı takımla zirveye ulaşmak da büyük bir başarı öyküsü olacak dendi.
?RONALDO DEVLER LİGİ İÇİN ÖNEMLİ
Juventus kulübü Portekizli yıldız Ronaldo'nun takımdaki eksik parça olduğu ve bu transferle Devler Ligi'nde zirveye yerleşeceklerini düşünüyorlar.
- 4.7.2018
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
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