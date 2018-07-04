Juventus Ronaldo için harekete geçti! Çılgın teklif – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Ronaldo için harekete geçti! Çılgın teklif

    Juventus Ronaldo için harekete geçti! Çılgın teklif

    2022’ye kadar anlaştığı Portekizli yıldıza yılda 30 milyon euro verirken R.Madrid’in istediği 1 milyar euro için anlaşma zemini aranıyor

    ile Ronaldo arasındaki anlaşmazlığı fırsata çevirmek isteyen harekete geçti. Tuttosport'un haberine göre İtalyan ekip ile Ronaldo arasında anlaşma sağlandı. 2022'ye kadar sürecek sözleşme için Ronaldo'ya yıllık 30 milyon euro ödenecek. Real Madrid'in serbest kalma bedeli olarak 1 milyar Euro belirlediği, Juventus'un ise bu rakamı aşağı çekmek için çalışacağı yazıldı.

    HEDEFLERİ BÜYÜK
    Hıguaın'i elinden çıkarmayı planlayan Juventus,34 yaşına rağmen Ronaldo'yu 1 numaralı golcü opsiyonu yapmak istiyor. Bazı kesimlerce, Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a geçmesi kariyeri için geri adım olacak diye yorumlanırken, olur da Juventus ile Şampiyonlar Ligi kazanırsa, 3 farklı takımla zirveye ulaşmak da büyük bir başarı öyküsü olacak dendi.

    ?RONALDO DEVLER LİGİ İÇİN ÖNEMLİ
    Juventus kulübü Ronaldo'nun takımdaki eksik parça olduğu ve bu transferle 'nde zirveye yerleşeceklerini düşünüyorlar.
    1. 4.7.2018
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