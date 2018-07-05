Real Madrid, Odriozola'yı transfer etti
İspanyol kulübü, Real Sociedad'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, sağ bek Alvaro Odriozola'yı renklerine bağladı.
Madrid temsilcisi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Real Sociedad forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
İspanyol futbolcunun bonservisi için Real Madrid'in 40 milyon avro ödeyeceği basına yansıdı.
Real Sociedad altyapısından yetişen Odriozola, geçen sezon lig ve Avrupa kulvarında 41 maça çıktı.
- 5.7.2018 20:41
- Güncelleme: 5.7.2018 20:41
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Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Toplam 2
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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