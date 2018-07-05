Real Madrid, Odriozola'yı transfer etti – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , Odriozola'yı transfer etti

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a>, Odriozola'yı transfer etti

    İspanyol kulübü, 'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı

    () takımlarından , sağ bek Alvaro Odriozola'yı renklerine bağladı.

    Madrid temsilcisi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

    İspanyol futbolcunun bonservisi için 'in 40 milyon avro ödeyeceği basına yansıdı.

    altyapısından yetişen Odriozola, geçen sezon lig ve Avrupa kulvarında 41 maça çıktı.

    1. 5.7.2018 20:41
    2. Güncelleme: 5.7.2018 20:41
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