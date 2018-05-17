Real Madrid 10. şampiyonluğun peşinde – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    10. şampiyonluğun peşinde

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> 10. şampiyonluğun peşinde

    THY Dörtlü Finali'nde mücadele edecek 'nın takımı, organizasyonda en çok şampiyon olan takım durumunda bulunuyor.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak ve Türkiye'den Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova ile Litvanya'nın Zalgiris takımlarının yer aldığı 'e katılacak , 10. şampiyonluğunu hedefliyor.

    İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamladı.

    , 9 şampiyonluğun yanı sıra 8 ikincilik, 3 üçüncülük ve 10 dördüncülük elde etti.

    9. DÖRTLÜ FİNAL'İ
    , son 8 yılda 6, toplamda ise 9. kez 'de yer alacak.

    Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan , da adından fazlasıyla söz ettiriyor.

    Bu organizasyonda son 8 yılda 6. kez oynayacak Real Madrid, sadece 2012 ve 2016 yıllarında son dört takımın dışında kaldı.

    Eflatun-beyazlılar, bu sezon 31. kez düzenlenecek 'de ise 9. defa yer alacak.

    NORMAL SEZONU 5. SIRADA BİTİRDİ
    Real Madrid, normal sezonu 5. sırada tamamladı.

    Geride kalan sezonun lig bölümünü lider bitiren Real Madrid, bu sefer aynı başarıyı tekrarlayamadı ve play-off'lara dezavantajlı başladı.

    Ligi 19 galibiyet, 11 yenilgiyle tamamlayan ve sezon içinde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Real Madrid, çeyrek finalde Yunan ekibi 'la eşleşti.

    Rakibinin saha ve seyirci avantajını ikinci maçta kıran 'nun öğrencileri, Madrid'de maç kaybetmeyerek seriyi 3-1 kazandı.

    SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU
    Real Madrid, sakatlık anlamında adeta kabus dolu bir sezon yaşadı.

    Geçen sezonun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" olan Sergi Llull, sezon başı milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle normal sezonda oynayamadı. Llull, 'la oynanan play-off serisinin üçüncü maçında parkelere döndü ve 9 ay sonra forma giydi.

    Özellikle uzun rotasyonunda büyük sakatlıklar yaşayan Real Madrid'de Ognjen Kuzmic, henüz ligin 2. haftasında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapattı.

    Gustavo Ayon, Anthony Randolph, Luka Doncic, Rudy Fernandez'den de belli maçlarda sakatlık nedeniyle faydalanamayan Laso, takımını tüm olumsuzluklara rağmen yine Dörtlü Final'e taşıdı.

    YÜKSELEN YILDIZ YİNE DONCİC
    Real Madrid'in 19 yaşındaki oyuncusu Luka Doncic, THY 'nde 2017-2018 sezonunun da "yükselen yıldızı" seçildi.

    Geçen sezon da bu unvanı alan Sloven genç yıldız, THY 'nde bu sezon takımının en skorer ismi olarak da dikkati çekti.

    Doncic, 16,1 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi oldu. Sloven genç yıldız, ayrıca 21,8 verimlilik puanıyla sezonun bu alanda lideri olmayı başardı. Doncic'in bu istatistikle sezonun MVP'si seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

    Genç isim ayrıca sezonun en iyi ilk 5'inde de kendisine yer buldu.

    Real Madrid'de oyun planı Doncic'in üzerine kurulurken, Sloven isim dışında hiçbir basketbolcunun çift haneli sayı ortalaması yakalayamaması da dikkati çekti.

    KADRO
    İspanyol başantrenör 'nun yönettiği Real Madrid'in kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

    Sergio Llull, Felipe Reyes, Rudy Fernandez, Santi Yusta (), Fabien Causeur (Fransa), Trey Thompkins, Jaycee Carroll, Chasson Randle, Anthony Randolph (ABD), Dino Radoncic (Karadağ), Luka Doncic (Slovenya), Facundo Campazzo (Arjantin), Gustavo Ayon (Meksika), Walter Tavares (Yeşil Burun Adaları), Jeffery Taylor (İsveç).

    1. 17.5.2018 12:02
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