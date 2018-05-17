Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak ve Türkiye'den Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova ile Litvanya'nın Zalgiris takımlarının yer aldığı Dörtlü Final'e katılacak Real Madrid, 10. şampiyonluğunu hedefliyor.

İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Real Madrid, 9 şampiyonluğun yanı sıra 8 ikincilik, 3 üçüncülük ve 10 dördüncülük elde etti.

9. DÖRTLÜ FİNAL'İ

Real Madrid, son 8 yılda 6, toplamda ise 9. kez Dörtlü Final'de yer alacak.

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, basketbolda da adından fazlasıyla söz ettiriyor.

Bu organizasyonda son 8 yılda 6. kez Dörtlü Final oynayacak Real Madrid, sadece 2012 ve 2016 yıllarında son dört takımın dışında kaldı.

Eflatun-beyazlılar, bu sezon 31. kez düzenlenecek Dörtlü Final'de ise 9. defa yer alacak.

NORMAL SEZONU 5. SIRADA BİTİRDİ

Real Madrid, normal sezonu 5. sırada tamamladı.

Geride kalan sezonun lig bölümünü lider bitiren Real Madrid, bu sefer aynı başarıyı tekrarlayamadı ve play-off'lara dezavantajlı başladı.

Ligi 19 galibiyet, 11 yenilgiyle tamamlayan ve sezon içinde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Real Madrid, çeyrek finalde Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'la eşleşti.

Rakibinin saha ve seyirci avantajını ikinci maçta kıran Pablo Laso'nun öğrencileri, Madrid'de maç kaybetmeyerek seriyi 3-1 kazandı.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Real Madrid, sakatlık anlamında adeta kabus dolu bir sezon yaşadı.

Geçen sezonun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" olan Sergi Llull, sezon başı milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle normal sezonda oynayamadı. Llull, Panathinaikos Superfoods'la oynanan play-off serisinin üçüncü maçında parkelere döndü ve 9 ay sonra forma giydi.

Özellikle uzun rotasyonunda büyük sakatlıklar yaşayan Real Madrid'de Ognjen Kuzmic, henüz ligin 2. haftasında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapattı.

Gustavo Ayon, Anthony Randolph, Luka Doncic, Rudy Fernandez'den de belli maçlarda sakatlık nedeniyle faydalanamayan Laso, takımını tüm olumsuzluklara rağmen yine Dörtlü Final'e taşıdı.

YÜKSELEN YILDIZ YİNE DONCİC

Real Madrid'in 19 yaşındaki oyuncusu Luka Doncic, THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun da "yükselen yıldızı" seçildi.

Geçen sezon da bu unvanı alan Sloven genç yıldız, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon takımının en skorer ismi olarak da dikkati çekti.

Doncic, 16,1 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi oldu. Sloven genç yıldız, ayrıca 21,8 verimlilik puanıyla sezonun bu alanda lideri olmayı başardı. Doncic'in bu istatistikle sezonun MVP'si seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

Genç isim ayrıca sezonun en iyi ilk 5'inde de kendisine yer buldu.

Real Madrid'de oyun planı Doncic'in üzerine kurulurken, Sloven isim dışında hiçbir basketbolcunun çift haneli sayı ortalaması yakalayamaması da dikkati çekti.

KADRO

İspanyol başantrenör Pablo Laso'nun yönettiği Real Madrid'in kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Sergio Llull, Felipe Reyes, Rudy Fernandez, Santi Yusta (İspanya), Fabien Causeur (Fransa), Trey Thompkins, Jaycee Carroll, Chasson Randle, Anthony Randolph (ABD), Dino Radoncic (Karadağ), Luka Doncic (Slovenya), Facundo Campazzo (Arjantin), Gustavo Ayon (Meksika), Walter Tavares (Yeşil Burun Adaları), Jeffery Taylor (İsveç).