Marcelo'nun oğlundan Real Madrid soyunma odasında kafa topu şov!
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo'nun oğlu, Madrid'li futbolcularla soyunma odasında kafa topu oynadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Olympiakos Başkanı Marinakis: ''Boğulmalarını diliyorum''
- Arda Turan'a 16 maçlık cezanın ardından sosyal medya yıkıldı
- Milli yıldız Premier Lig'e gidiyor!
- İşte FIFA 2018'de Süper Lig'in en güçlü takımı
- Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi
- Avrupa'ya göz kırpan 10 Türk futbolcu
- Bakan Aşkın Bak ile Alex de Souza yeşil sahada
- Eto'o'dan taraftara şok hareket