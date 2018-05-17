Avrupa Ligi'nin en çok kazananı Real Madrid
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek takımlardan Real Madrid'in 9, CSKA Moskova'nın 7, Fenerbahçe Doğuş ve Zalgiris'in de birer şampiyonluğu bulunuyor.
Organizasyon tarihinde şu ana kadar 21 takım şampiyonluk yaşadı.
İlk kez 1958'de düzenlenen organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 ve 2015'te mutlu sona ulaşan Real Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasını en çok müzesine götüren takım oldu.
İspanyol ekibi, daha önce 8 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.
CSKA MOSKOVA 7 KEZ KUPAYI KAZANDI
Dörtlü Final'de mücadele edecek CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 7 kez kupayı havaya kaldırdı.
Real Madrid'den sonra ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım olan Rus ekibi, 13 kez final oynadı. CSKA Moskova 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
Avrupa Ligi'nde Rus ekibini, altışar şampiyonlukla Yunan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail'den Maccabi Tel Aviv takip etti.
İtalyan temsilcisi Varese de 5 kez kupanın sahibi oldu.
FENERBAHÇE DOĞUŞ VE ZALGİRİS BİRER KEZ KAZANDI
Dörtlü Final'de yer alan Fenerbahçe Doğuş ile Litvanya ekibi Zalgiris, ligde birer kez mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe Doğuş geçen sezon İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyon olurken, Zalgiris 1999 yılında kupayı kazandı.
2001'DE İKİ KUPA DÜZENLENDİ
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.
FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 müsabakalık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002'den itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.
1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi
Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final sistemine 1988'de geçildi.
İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987'ye kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.
ŞAMPİYON VE FİNALİSTLER
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
|Yıl
|Yer
|Final
|Sonuç
|1958
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|86-81 / 84-71
|1959
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|79-58 / 69-67
|1960
|Tiflis/Riga
|ASK RİGA-Dinamo Tiflis
|61-51 / 69-62
|1961
|Riga/Moskova
|CSKA MOSKOVA-ASK Riga
|61-66 / 87-62
|1962
|Cenevre
|DİNAMO TİFLİS-Real Madrid
|90-83
|1963
|Madrid/Moskova
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|69-86 / 99-80
|1964
|Brno/Madrid
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|99-110 / 84-64
|1965
|Moskova/Madrid
|REAL MADRİD-CSKA Moskova
|81-88 / 76-62
|1966
|Bologna
|SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag
|77-72
|1967
|Madrid
|REAL MADRİD-Simmenthal Milano
|91-83
|1968
|Lyon
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|98-95
|1969
|Barcelona
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|103-99
|1970
|Saraybosna
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|79-74
|1971
|Antwerp
|CSKA MOSKOVA-Ignis Varese
|67-53
|1972
|Tel Aviv
|IGNİS VARESE-Jugoplastica Split
|70-69
|1973
|Liege
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|71-66
|1974
|Nantes
|REAL MADRİD-Ignis Varese
|84-82
|1975
|Antwerp
|IGNİS VARESE-Real Madrid
|79-66
|1976
|Cenevre
|M. VARESE-Real Madrid
|81-74
|1977
|Belgrad
|MACCABİ TEL AVİV-M.girgiVarese
|78-77
|1978
|Münih
|REAL MADRİD-MobilgirgiVarese
|75-67
|1979
|Grenoble
|BOSNA SARAJEVO-EmersonVarese
|96-93
|1980
|Berlin
|REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv
|89-85
|1981
|Strasbourg
|MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna
|80-79
|1982
|Köln
|SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv
|86-80
|1983
|Grenoble
|FORD CANTU-Billy Milano
|69-68
|1984
|Cenevre
|BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona
|79-73
|1985
|Atina
|CİBONA ZAGREB-Real Madrid
|87-78
|1986
|Budapeşte
|CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas
|94-82
|1987
|Lozan
|TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|71-69
|1988
|Gent
|PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|90-84
|1989
|Münih
|JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv
|75-69
|1990
|Zaragosa
|JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona
|72-67
|1991
|Paris
|POP 84 SPLİT-FC Barcelona
|70-65
|1992
|İstanbul
|PARTİZAN-Joventut Badalona
|71-70
|1993
|Atina
|CSP LİMOGES-Benetton Treviso
|59-55
|1994
|Tel Aviv
|JOVENTUT BADALONA-Olympiakos
|59-57
|1995
|Zaragosa
|REAL MADRİD-Olympiakos
|73-61
|1996
|Paris
|PANATHİNAİKOS-FC Barcelona
|67-66
|1997
|Roma
|OLYMPİAKOS-FC Barcelona
|73-58
|1998
|Barcelona
|KİNDER BOLOGNA-AEK Atina
|58-44
|1999
|Münih
|ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna
|82-74
|2000
|Selanik
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|73-67
|2001
|Paris(Suprolig)
|MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos
|81-67
|2001
|Bologna/Vitoria
|KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica
|65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
|2002
|Bologna
|PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna
|89-83
|2003
|Barcelona
|FC BARCELONA-Benetton Treviso
|76-65
|2004
|Tel Aviv
|MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna
|118-74
|2005
|Moskova
|MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica
|90-78
|2006
|Prag
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|73-69
|2007
|Atina
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|93-91
|2008
|Madrid
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|91-77
|2009
|Berlin
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|73-71
|2010
|Paris
|BARCELONA-Olympiakos
|86-68
|2011
|Barcelona
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|78-70
|2012
|İstanbul
|OLYMPİAKOS-CSKA Moskova
|62-61
|2013
|Londra
|OLYMPİAKOS-Real Madrid
|100-88
|2014
|Milano
|MACCABİ ELECTRA-Real Madrid
|98-86
|2015
|Madrid
|REAL MADRİD-Olympiakos
|78-59
|2016
|Berlin
|CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe
|101-96
|2017
|İstanbul
|FENERBAHÇE DOĞUŞ-Olympiakos
|80-64
- 17.5.2018 12:57
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
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Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
Avrupa Ligi'nin en çok kazananı Real Madrid haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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