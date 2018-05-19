Yine yaptı! Bir Marcelo klasiği...
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo yaptığı hareketle antrenmana damga vurdu. Dünyanın en iyi sol beki olarak gösterilen Brezilyalı'nın müthiş top kontrolü izleyenleri yine kendisine hayran bıraktı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- 19 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti
- Futbol tarihinin unutulmaz geri dönüşleri
- Ankara'da sarı lacivert kutlama
- FIFA ülke sıralamasını güncelledi! İşte Türkiye'nin yeri...
- 2014/15 şampiyonluğuyla bu sezon arasında şaşırtan benzerlik
- İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu’na övgü
- Futbolcuların çocukluk halleri