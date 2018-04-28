Marcelo'dan akıllara durgunluk veren hareket
Bayern Münih maçında yaptığı top kontrolüyle adından söz ettiren Real Madrid'in yıldızı Marcelo, idmanda arkadan gelen topu görmeden kontrol ediyor.
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