R.Madrid coştu bir kez – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    R.Madrid coştu bir kez

    R.Madrid coştu bir kez

    , gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı.

    , gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı. Uzun süredir 'den 'la temasta olan Madrid'in, M.United kalecisi De Gea ile ve Anthony Martial'ı istediği iddia edildi. Madrid'in bu transferler için 750 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:26
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