İvo Vieira gitti Üzülmez geldi

Sivas'a 4-1 yenilen ve 3'te sıfır çeken Pendikspor, Portekizli Vieira'yla yollarını ayırdı. 9. haftada Osman Özköylü'nün yerine gelen 48 yaşındaki çalıştırıcı, 21 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Vieira'nın yerine geçen sezon Eyüp'ü çalıştıran İbrahim Üzülmez getirildi.

LİGDE 27 HAFTADA 21 ÇALIŞTIRICI GİTTİ

Trendyol Süper Lig'de son olarak Pendikspor'un Portekizli çalıştırıcısı İvo Vieira'yla yollarını ayırmasının ardından 27 hafta sonunda teknik direktör kıyımı 21'e ulaştı. Ligde 11 takım teknik direktör değişikliğine giderken, Kayserispor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Pendikspor, ikişer kez teknik direktör değişikliğine gitti.