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Yasemin veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 76 kiloda Türk güreşçi Yasemin Adar Yiğit, repesaj maçını kaybetti. Fransa'nın başkenti Paris'teki Champ de Mars Arena'da güreşin kadınlar kategorisinde, Ekvadorlu Genesis Rosangela Reasco Valdez'e 3-1 yenilen Yasemin Adar, oyunları madalyasız kapattı. Olimpiyat oyunlarına 11 güreşçimizden yalnızca 2 bronz madalya alabildik.
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