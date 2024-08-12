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Kadıköy'de olimpiyat festivali

Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı P&G'nin Kadıköy'deki festivaliyle üst seviyeye taşındı. Olimpiyat oyunlarını canlı olarak izleyicilere sunan P&G, aynı zamanda eğlence alanları da oluşturdu. P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Festival Park Kadıköy, sporun ve eğlencenin merkezi oldu" dedi.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Kadıköy'de olimpiyat festivali
Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı P&G'nin Kadıköy'deki festivaliyle üst seviyeye taşındı. Olimpiyat oyunlarını canlı olarak izleyicilere sunan P&G, aynı zamanda eğlence alanları da oluşturdu. P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Festival Park Kadıköy, sporun ve eğlencenin merkezi oldu" dedi.
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