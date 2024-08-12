Haberler Paris 2024

8 madalya ile kapattık

Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na 18 branşta yarışmak üzere toplam 101 sporcuyla katıldı. Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarıştı. Sporcularımız, sadece 3 gümüş ve 5 bronz madalya alabildi. Türkiye, 1984 Los Angeles'tan beri ilk defa bir yaz olimpiyatlarını altın madalya kazanamadan tamamladı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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8 madalya ile kapattık

Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na 18 branşta yarışmak üzere toplam 101 sporcuyla katıldı. Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarıştı. Sporcularımız, sadece 3 gümüş ve 5 bronz madalya alabildi. Türkiye, 1984 Los Angeles'tan beri ilk defa bir yaz olimpiyatlarını altın madalya kazanamadan tamamladı.

112 YILDA 111 MADALYAYA ULAŞTIK

Türkiye en çok madalyayı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kazandı. Japonya'nın başkentinde gerçekleştirilen oyunlara 108 sporcuyla katıldık ve 13 madalya (2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz) aldık. Türkiye'nin bu sayıya ulaşmasında Tokyo 2020'de ilk kez yer alan karatede alınan 4 madalya etkili oldu. Yıllara göre Türkiye'nin olimpiyatlarda aldığı madalyalar incelendiğinde en fazla madalya aldığımız olimpiyat, Tokyo olsa da en fazla altın madalya aldığı olimpiyat Tokyo olmadı. Sporcularımız, 1960 Roma'da 7 altın, 1948 Londra'da da 6 altın madalya kazanmışlardı. Atina 2004 ve Rio 2016'da ise 3'er altın madalyamız vardı. Stockholm 1912 ile başlayan 112 yıllık serüvenimizde 24 olimpiyata katıldık ve 19'unda madalya kazandık. Toplamda ise 111 madalyaya (41 altın, 29 gümüş ve 41 bronz) ulaştık.

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