‘Ligde kalacağız’ – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    kalacağız’

    ‘<a href="/index/ligde?id=bd7cdf42-c20d-40b1-9ccf-3cba07d950c8" class="" rel="tag">Ligde</a> kalacağız’
    Son 5 maçtır bileği bükülmeyen ve ateş hattından kurtulan 'da İrfan Buz, F.Bahçe maçı öncesi şampiyonluk adayı rakiplerine meydan okudu. Buz, "Rakip kim olursa olsun, bizim puana ihtiyacımız var. Bu şekilde 'a gideceğiz. kalacağız" dedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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