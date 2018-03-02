Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak başkent ekibinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladığı bildirildi.
Açıklamada, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan idmanın 1 saat sürdüğü ifade edildi.
Isınma koşusuyla başlayan antrenmanın koordinasyon ve dar alanda isabetli pas organizasyonuyla devam ettiği, 5'e 2 top kapma oyununun ardından sprint çalışmasıyla antrenmanın sona erdiği belirtildi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:58
-
F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ doğru sözün kime nasıl söylendiği de önemlidir mesela bu sözü yüzüne söyleye bilir misin ? o kadar yürekli misin ? gibi...
-
F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerli kardeşlerim hani hep diyorsunuz ya herkes Fb nin düşmanı olmuş bu atılan tweete savunucak kadar ahlaksız olduğunuz için düşmanız !
-
F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ haberi okudun mu ? sen ne anlatıyorsun yaf ? çocuk musun diyeceğim sendeki akıl çocuk için bile az yazdığın ile ne alakası var?
Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.