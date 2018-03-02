Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a>, <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> maçına hazır

    , 'in 24. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda ile karşılaşacak başkent ekibinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladığı bildirildi.

    Açıklamada, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan idmanın 1 saat sürdüğü ifade edildi.

    Isınma koşusuyla başlayan antrenmanın koordinasyon ve dar alanda isabetli pas organizasyonuyla devam ettiği, 5'e 2 top kapma oyununun ardından sprint çalışmasıyla antrenmanın sona erdiği belirtildi.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:58
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