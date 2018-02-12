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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    "Hak ettiğimiz bir puan aldık"

    "Hak ettiğimiz bir puan aldık"

    Teknik Direktörü , geçen hafta karşısında 3-3'lük skorla elde ettikleri bir puanı hak ettiklerini söyledi.

    Buz, yaptığı açıklamada, maça baskılı başladıklarını belirterek, " karşısında uzatma dakikalarında bulduğumuz penaltıyla 3-3'ü yakaladık hak ettiğimiz bir puan aldık." dedi.

    Karşılaşmada futbolcularının inanmışlığının ön planda olduğuna dikkati çeken Buz, "İlk 20 dakika içinde pozisyona da girdik. 7 veya 8. dakikada Özer'in direkten dönen topu var. Üçüncü bölgede baskı yaptık. Oyun içinde skor anlamında istediğimizi alamadık. Saçma sapan bir pozisyondan gol yedik." diye konuştu.

    "İki tane net pozisyonumuz ofsayt gerekçesiyle kesildi." diyerek maçın hakemlerine de sitem eden , "Maçta 2-0 geriye düşmemize rağmen aynı oyunumuza devam ettik. 43. dakikada Özer ile 2-1'i yakaladık. Bitime 5 dakika kala 3-2 geriye düştük. Bu durum takımı moral olarak çökertir ama oyuncularım çok istediler." ifadelerini kullandı.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:27
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