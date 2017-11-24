 Osmanlıspor, Serdar'la gürledi! – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Osmanlıspor, Serdar'la gürledi!

    Osmanlıspor, Serdar'la gürledi!

    Osmanlıspor, Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni Serdar Gürler'in golleriyle 2-0 devirdi ve kritik bir galibiyete imza attı.

    Ligde üç maç aranın ardından puan alan Osmanlıspor 11 puana yükselirken; Gençlerbirliği ise 8 puanda son sırada kaldı.

    Stat: Osmanlı

    Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam

    Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Anıl Karaer, Serdar Gürler, Lawal, Musa Çağıran, Özer Hurmacı, Umar, Cikalleshi

    Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, N'Diaye, Palitsevich, Alper Uludağ, Jailton, Dialo, Khalili, Uğur Çiftçi, Ahmet İlhan Özek, Skuletic

    Gol: Dk. 39 Serdar Gürler (Osmanlıspor)

    - Maçtan Dakikalar -

    Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında oynanan başkent derbisinde Osmanlıspor, Gençlerbirliği önünde ilk yarıyı 1-0 tamamlandı.

    33. dakikada Lawal'ın attığı uzun pasla ceza alanı içinde topla buluşan Umar, topu ayağından fazla açınca kaleci Hopf, öne çıkarak tehlikeyi önledi.

    38. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla topla buluşan Cikalleshi, ceza alanı içinde önündeki rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

    39. dakikada Umar'ın defansın arkasına attığı topla ceza alanı içinde buluşan Serdar Gürler, kaleci Hopf'u geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:56
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