Osmanlı gürledi!

Başkent derbisinde Ümit Özat’ı yeniden teknik direktörlüğe getiren sonuncu Gençlerbirliği ile karşılaşan Osmanlıspor, 3 haftalık galibiyet özlemini dindirdi

SÜPER Lig'de 13. haftanın açılış maçında Osmanlıspor, başkent derbisinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Mesut Bakal'ın görevden ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe yeniden Ümit Özat'ı getiren sonuncu Gençlerbirliği, kötü gidişe çare bulamadı ve üst üste dördüncü yenilgisini aldı. 39'da ve 79'da Serdar Gürler'in attığı gollerle adeta 'gürleyen' Osmanlıspor ise üç maçlık galibiyet özlemini dindirdi. Maça 8'er puanla başlayan iki takımdan Osmanlı puanını 11 yaptı, G.Birliği ise yerinde saydı.



'Biz pes etmeyiz'

G.BİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-0'lık yenilginin ardından "Bu yenilgiyi unutmalıyız. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Ben asla pes etmem, oyuncularım da pes etmez. İşleri lehimize çevirecek zamanımız da var. Lig bugünden itibaren yeniden başladı. Maç sonu oyunculara baktığında onların ne kadar gururlu ve formaya bağlı olduklarını gördüm. Onlara teşekkür ediyorum. Sivasspor maçına bakacağız" ifadesini kullandı.



İRFAN BUZ CEZASINI TAMAMLADI

OSMANLISPOR Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor karşılaşmasında hakeme yönelik hareketi nedeniyle, hafta içinde PFDK'dan 1 maç müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası almıştı. Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz'un yerine yardımcısı antrenör Evrim Esendemir takımı sahaya çıkardı.