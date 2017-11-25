Osmanlı gürledi!
Başkent derbisinde Ümit Özat’ı yeniden teknik direktörlüğe getiren sonuncu Gençlerbirliği ile karşılaşan Osmanlıspor, 3 haftalık galibiyet özlemini dindirdi
'Biz pes etmeyiz'
G.BİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-0'lık yenilginin ardından "Bu yenilgiyi unutmalıyız. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Ben asla pes etmem, oyuncularım da pes etmez. İşleri lehimize çevirecek zamanımız da var. Lig bugünden itibaren yeniden başladı. Maç sonu oyunculara baktığında onların ne kadar gururlu ve formaya bağlı olduklarını gördüm. Onlara teşekkür ediyorum. Sivasspor maçına bakacağız" ifadesini kullandı.
İRFAN BUZ CEZASINI TAMAMLADI
OSMANLISPOR Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor karşılaşmasında hakeme yönelik hareketi nedeniyle, hafta içinde PFDK'dan 1 maç müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası almıştı. Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz'un yerine yardımcısı antrenör Evrim Esendemir takımı sahaya çıkardı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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