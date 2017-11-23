 PFDK'dan Osmanlıspor'a kötü haber – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    PFDK'dan 'a kötü haber

    PFDK'dan Osmanlıspor'a kötü haber

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Teknik Direktörü 'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası verdi.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:50
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