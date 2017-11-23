PFDK'dan Osmanlıspor'a kötü haber
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası verdi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:50
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 8
Yorum
KARTAL GSLİ ARTIK KALİTELİ ANTENLER VAR TAK İSTERSEN DAHA İYİ ÇEKERSİN HAHAHA.
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Feghouli yolcu
Toplam 25
Yorum
bir akıllı olun siz dua edin Terim gelmesin. Hava ile çalışan faktör.
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Terim’in gölgesinde kalacak
Toplam 12
Yorum
gs ilham azeri abi, sevket gibi fenerliler nedense terim in gelmesini hiç istemiyorlar, bizim ultra taraftar grubu bunnları dusunuyor mu acba?
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