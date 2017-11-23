Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı
Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçı yarın Osmanlıspor ile Gençlerbirliği arasında yapılacak.
Osmanlı Stadı'ndaki başkent derbisi saat 20.00'de başlayacak.
Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım da müsabakadan galibiyetle ayrılarak moral bulmaya çalışacak.
Sahasında oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alan İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, evindeki yükselen performansını başkent derbisine de taşımayı amaçlıyor.
Trabzonspor'a geçen hafta deplasmanda 90+4. dakikada penaltıdan yediği golle 4-3 mağlup olan mor-sarılı ekipte, Gençlerbirliği maçı öncesi tek eksik bulunuyor.
Bordo-mavili takımla yapılan maçın 14. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli sol bek Tiago Pinto, başkent derbisinde forma giyemeyecek.
- Gençlerbirliği'nde 6 eksik
Teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran ve eski çalıştırıcısı Ümit Özat'ı yeniden takımın başına getiren Gençlerbirliği ise 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
Ligde en son 8. haftada sahasında Beşiktaş'ı yenen kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda ise bu sezon galibiyetle tanışamadı.
Gençlerbirliği'nde başkent derbisi öncesi sakat futbolcuların fazlalılığı dikkati çekiyor.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Özkan, Halil İbrahim Pehlivan, Luccas Claro, Marko Milinkovic ve Kamal Issah ile kart cezalısı Zeki Yavru Osmanlıspor'a karşı forma giyemeyecek.
Süper Lig'de sekizer puanı bulunan iki ekipten Osmanlıspor 16'ncı, Gençlerbirliği ise 18. ve son sırada yer alıyor.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:35
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"Anonsu duymadım bile!"
Toplam 1
Yorum
Kartalcan gol atamadigin icin biral demoralize oldun sona dogru Cenk ama önemli degil cok klas bir hareketle topu tasidin ve süper bir asist yaptin.
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Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
Toplam 1
Yorum
BJKli UEFA ya malzeme vermemek için Deplasmana taraftarımız gitmesin. Sonra UEFA saçmalıyor.
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6 kilo et yediler!
Toplam 7
Yorum
Pence eskiden yabancilar sadece para icin geliyorlardi. Simdi ise ayni zamanda yasamaya geliyorlar aileleriyle.Istanbul gibi yer var mi alemde?
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