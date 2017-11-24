Osmanlıspor - Gençlerbirliği | CANLI
Sezon başında kovduğu Ümit Özat'ı bir kez daha göreve getiren Gençlerbirliği, başkent derbisinde Osmanlıspor'la karşılaşacak.
Süper Lig'in 13. haftasında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. 25 Kasım Cuma akşamı 20:00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligin 3. haftasında sözleşmesini feshettiği Ümit Özat'ı, Mesut Bakkal'la yollarını ayırdıktan sonra yeniden göreve getiren Gençlerbirliği, bu sezon ligdeki kabus gidişatına son vermrek istiyor. Kalan 12 haftada sadece iki galibiyet alabilen Gençler, bu galibiyetleri ligin güçlü takımları Başakşehir ve Beşiktaş'a karşı aldı.
Sahasında oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alan İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, evindeki yükselen performansını başkent derbisine de taşımayı amaçlıyor.
Trabzonspor'a geçen hafta deplasmanda 90+4. dakikada penaltıdan yediği golle 4-3 mağlup olan mor-sarılı ekipte, Gençlerbirliği maçı öncesi tek eksik bulunuyor.
Bordo-mavili takımla yapılan maçın 14. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli sol bek Tiago Pinto, başkent derbisinde forma giyemeyecek.
Gençler'de 6 eksik
Osmanlıspor'da Tiago Pinto bu maçta forma giyemeyecek. Andreas Maxsö, Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Serdar Gürler sarı kart sınırındaki futbolcular.
Gençlerbirliği'nde başkent derbisi öncesi sakat futbolcuların fazlalılığı dikkati çekiyor.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Özkan, Halil İbrahim Pehlivan, Luccas Claro, Marko Milinkovic ve Kamal Issah ile kart cezalısı Zeki Yavru Osmanlıspor'a karşı forma giyemeyecek.
Ümit Özat'ın takımında Uğur Çiftçi bu maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
Süper Lig'de sekizer puanı bulunan iki ekipten Osmanlıspor 16'ncı, Gençlerbirliği ise 18. ve son sırada yer alıyor.
BAŞKENTTE 11'LER BELLİ OLDU
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Politevich, Ndiaye, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Khalili, Diallo, Jailton, Ahmet İlhan.
Osmanlıspor: Hakan, Numan, Maxsö, Vrsajevic, Anıl, Lawal, Musa, Özer, Serdar, Umar, Cikalleshi
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:52
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Bilic teklifi reddetti!
Toplam 1
Yorum
berlin Böyle bir teklif gelecekte hayır diyecek. Dünyanın en liginden hemde kovulmuşken.
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Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis!
Toplam 3
Yorum
berlin Halı saha oyuncusunu Furtbolcu yaptılar. İsmini bir değişik yapıp menejarler kakalıyor işte. Sakın manu ve milanda oynadı demeyin. Dökük.
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Yapma bunu Konya
Toplam 10
Yorum
berlin Artık ne zaman güleceğiz ya. Şansımızdamı hiç yok artık. Sakin olamıyoruz hiç yaa. Her branşda öyle her yerde böyle. Hep aceleci kızgın agre
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