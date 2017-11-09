Futbolculara en fazla şans Osmanlıspor'dan
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun geride kalan 11 haftasında Osmanlıspor 26 futbolcuya şans verirken, Kasımpaşa'da 18 isim forma giydi.
Süper Lig'de 11 haftalık periyotta 396 futbolcu forma şansı buldu. Sezona Kasımpaşa'da başlayıp Evkur Yeni Malatyaspor'a geçen Adem Büyük, Osmanlıspor'dan Demir Grup Sivasspor'a transfer olan Thievy Bifouma ile Trabzonspor'da başladığı sezona Bursaspor'da devam eden Yusuf Erdoğan, iki takımda birden forma giyen isimler oldu.
Ligde en az puan toplayan 3 ekipten biri olan Osmanlıspor, 11. haftalar itibarıyla 26 futbolcuyla en fazla oyuncu oynatan ekip konumunda bulunuyor.
Osmanlıspor'u 25 futbolcu ile Antalyaspor, 24'er oyuncu ile Bursaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor izledi. Ligdeki 11 haftalık süreçte Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir 23, Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Kardemir Karabükspor 22, Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor 21, Beşiktaş ile Galatasaray 20, Teleset Mobilya Akhisarspor 19, Kasımpaşa ise 18 futbolcuyla mücadele etti.
- 28 futbolcu formayı çıkarmadı
Süper Lig'de 28 futbolcu, tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.
Galatasaray'dan Ahmet Yılmaz Çalık, Bursaspor'dan Rüştü Hanlı ve Merter Yüce, Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ve Demir Grup Sivasspor'dan Ergin Keleş, en az süre alan isimler oldu.
- Kayserispor ve Medipol Başakşehir'de 11'er isim gol attı
Geride kalan 11 haftada 320 golün atıldığı Süper Lig'de oyuncuların, kendi kalelerine hariç 141 golde ismi bulunuyor. Takımlara bakıldığında, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'de 11'er isim skora katkı verirken, Kardemir Karabükspor'da sadece 4 futbolcu gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor'da 10, Beşiktaş ve Bursaspor'da 9, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Osmanlıspor ile Trabzonspor'da 8, Galatasaray'da 7, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Göztepe'de ise 6 futbolcu gol atmayı başardı.
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada takımların şans verdiği futbolcu ve gole katkı verenlerin sayısı şöyle:
|Takım
|Toplam Futbolcu
|Gole katkı
|Antalyaspor
|25
|6
|Atiker Konyaspor
|22
|6
|Aytemiz Alanyaspor
|21
|6
|Beşiktaş
|20
|9
|Bursaspor
|24
|9
|Demir Grup Sivasspor
|22
|6
|Evkur Yeni Malatyaspor
|23
|8
|Fenerbahçe
|24
|10
|Galatasaray
|20
|7
|Gençlerbirliği
|23
|8
|Göztepe
|22
|6
|Kardemir Karabükspor
|22
|4
|Kasımpaşa
|18
|8
|Kayserispor
|21
|11
|Medipol Başakşehir
|23
|11
|Osmanlıspor
|26
|8
|Teleset Mobilya Akhisarspor
|19
|10
|Trabzonspor
|24
|8
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:07
-
Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 4
Yorum
ozgur bence fenerbahceye buyuk ve koklu bir revizyon gerekli. Baskan, yonetim, teknik direktor ve yasli oyuncularin hepsi gitmeli.
-
Çalık’ı geri istedi
Toplam 7
Yorum
HASSABEYİ AhmetÇalık a karşılık sol bekimiz için Ugur Ciftci sağbeke Ahmet Oguz u verin alın sizin olsun yok biz direk istyrz diyrsnz o zmn 5 m € gtr
-
Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Toplam 1
Yorum
erhan taktik vereceklerine saha çıktıklarında adam gibi top oynasınlar üçünü toplasan 1 aykut kocaman etmezler
Futbolculara en fazla şans Osmanlıspor'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.