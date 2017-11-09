 Futbolculara en fazla şans Osmanlıspor'dan – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Futbolculara en fazla şans 'dan

    Futbolculara en fazla şans Osmanlıspor'dan

    Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun geride kalan 11 haftasında 26 futbolcuya şans verirken, Kasımpaşa'da 18 isim forma giydi.

    Süper Lig'de 11 haftalık periyotta 396 futbolcu forma şansı buldu. Sezona Kasımpaşa'da başlayıp Evkur Yeni Malatyaspor'a geçen Adem Büyük, 'dan Demir Grup Sivasspor'a transfer olan Thievy Bifouma ile Trabzonspor'da başladığı sezona Bursaspor'da devam eden Yusuf Erdoğan, iki takımda birden forma giyen isimler oldu.

    Ligde en az puan toplayan 3 ekipten biri olan Osmanlıspor, 11. haftalar itibarıyla 26 futbolcuyla en fazla oyuncu oynatan ekip konumunda bulunuyor.

    Osmanlıspor'u 25 futbolcu ile Antalyaspor, 24'er oyuncu ile Bursaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor izledi. Ligdeki 11 haftalık süreçte Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir 23, Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Kardemir Karabükspor 22, Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor 21, Beşiktaş ile Galatasaray 20, Teleset Mobilya Akhisarspor 19, Kasımpaşa ise 18 futbolcuyla mücadele etti.

    - 28 futbolcu formayı çıkarmadı

    Süper Lig'de 28 futbolcu, tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

    Galatasaray'dan Ahmet Yılmaz Çalık, Bursaspor'dan Rüştü Hanlı ve Merter Yüce, Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ve Demir Grup Sivasspor'dan Ergin Keleş, en az süre alan isimler oldu.

    - Kayserispor ve Medipol Başakşehir'de 11'er isim gol attı

    Geride kalan 11 haftada 320 golün atıldığı Süper Lig'de oyuncuların, kendi kalelerine hariç 141 golde ismi bulunuyor. Takımlara bakıldığında, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'de 11'er isim skora katkı verirken, Kardemir Karabükspor'da sadece 4 futbolcu gol sevinci yaşadı.

    Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor'da 10, Beşiktaş ve Bursaspor'da 9, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Osmanlıspor ile Trabzonspor'da 8, Galatasaray'da 7, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Göztepe'de ise 6 futbolcu gol atmayı başardı.

    Süper Lig'de geride kalan 11 haftada takımların şans verdiği futbolcu ve gole katkı verenlerin sayısı şöyle:

    Takım Toplam Futbolcu Gole katkı
    Antalyaspor 25 6
    Atiker Konyaspor 22 6
    Aytemiz Alanyaspor 21 6
    Beşiktaş 20 9
    Bursaspor 24 9
    Demir Grup Sivasspor 22 6
    Evkur Yeni Malatyaspor 23 8
    Fenerbahçe 24 10
    Galatasaray 20 7
    Gençlerbirliği 23 8
    Göztepe 22 6
    Kardemir Karabükspor 22 4
    Kasımpaşa 18 8
    Kayserispor 21 11
    Medipol Başakşehir 23 11
    Osmanlıspor 26 8
    Teleset Mobilya Akhisarspor 19 10
    Trabzonspor 24 8
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:07
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