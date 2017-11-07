 Lucescu’ya gürledi – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Lucescu’ya gürledi

    Lucescu’ya gürledi
    OSMANLI'nın genç sağ kanadı Serdar Gürler, Radyospor'da katıldığı programda Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'ya isyan etti. Ligde 10 maçta 3 gol, 5 asistle oynadığını hatırlatan 26 yaşındaki futbolcu, "Olmama durumum takımdan dolayı olabilir, bireysel bakılırsa hak ettiğimi düşünüyorum. Lucescu henüz bizi izlemedi. Sadece büyükleri izledi. Anadolu takımlarını izlediğini görmedim. İçim yanıyor gidemediğim için" dedi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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