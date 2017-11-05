 Galibiyeti kaçırdık – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Galibiyeti kaçırdık

    Galibiyeti kaçırdık

    Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maçın ardından net konuştu: Bulduğumuz fırsatları kolayca harcadık. Hakkımız 1 değil 3 puandı

    FENERBAHÇE karşısında son dakika golüyle yenilgiden kurtulan Osmanlıspor'da buruk sevinç... Başkent ekibinin hocası İrfan Buz, güçlü rakipleri karşısında galibiyeti kaçırdıklarını belirtip, "Erken yediğimiz gol bizi olumsuz etkilese de kısa sürede toparlandık ve hücumda etkili olmaya başladık. Rakibimize göre daha çok pozisyona girdik, net fırsatları da kolayca harcadık. Kazanabileceğimiz bir müsabakadan son dakika golüyle beraberlikle ayrıldık. Ancak hakkımız 1 değil 3 puandı" açıklamasında bulundu.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galibiyeti kaçırdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.