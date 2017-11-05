Galibiyeti kaçırdık

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maçın ardından net konuştu: Bulduğumuz fırsatları kolayca harcadık. Hakkımız 1 değil 3 puandı

FENERBAHÇE karşısında son dakika golüyle yenilgiden kurtulan Osmanlıspor'da buruk sevinç... Başkent ekibinin hocası İrfan Buz, güçlü rakipleri karşısında galibiyeti kaçırdıklarını belirtip, "Erken yediğimiz gol bizi olumsuz etkilese de kısa sürede toparlandık ve hücumda etkili olmaya başladık. Rakibimize göre daha çok pozisyona girdik, net fırsatları da kolayca harcadık. Kazanabileceğimiz bir müsabakadan son dakika golüyle beraberlikle ayrıldık. Ancak hakkımız 1 değil 3 puandı" açıklamasında bulundu.