CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de sezonun ilk 5'i belli oldu

NBA'de sezonun ilk 5'i belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun ilk 5'i seçildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de sezonun ilk 5'i belli oldu

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo, Oklahoma City Thunder oyun kurucusu ve sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Shai Gilgeous-Alexander, Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, Cleveland Cavaliers oyun kurucusu Donovan Mitchell ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum, 2024-25 sezonu ilk 5'ine seçildi.

NBA'de sezonun en iyi oyuncularını 100 kişiden oluşan küresel medya paneli seçti.

NBA'de sezonun en iyi ilk 5'ine seçilen oyunculardan Gilgeous-Alexander, Antetokounmpo, Jokic ve Tatum, 500'er puan alırken Mitchell ise 414 puan topladı.

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün ise sezonun en iyi ilk 3 takımını oluşturan toplam 15 ismin yer aldığı listeye giremeyen oyuncular arasında en fazla puanı toplayan oyuncu oldu. NBA'de 2024-25 sezonu üçüncü ilk 5'ine son sırada seçilen James Harden, 68 puan alırken Alperen'e ise 58 puan verildi.

Aldığı 68 puanla 15. sırada bulunan Harden, sezonun üçüncü ilk 5'ine seçilirken Alperen ise 58 puanla 16. sırada yer alarak sezonun en iyi 3 takımı ilk 5'ine giremedi.

NBA'de 2024-25 sezonu 2. takımında şu oyuncular yer aldı:

Jalen Brunson (New York Knicks)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

LeBron James - (Los Angeles Lakers)

Evan Mobley - (Cleveland Cavaliers)

NBA'de 2024-25 sezonu 3. takımı şu isimlerden oluşuyor:

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

James Harden (Los Angeles Clippers)

G.Saray'dan Okan Buruk’a zam!
G.Saraylı o isim ABD yolcusu!
DİĞER
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oluyor! İşte Cimbom'u bekleyen devler ve gireceği torba...
Ekrem İmamoğlu'nu yakından tanıyan iş insanı bombayı patlattı: Örgütün omurgası kırıldı
Gedson'dan Beşiktaş’a dev gelir!
İşte Koç ile Yıldırım arasında konuşulanlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Indiana Pacers seriyi 2-0'a getirdi Indiana Pacers seriyi 2-0'a getirdi 10:15
G.Saraylı o isim ABD yolcusu! G.Saraylı o isim ABD yolcusu! 10:13
F.Bahçe Beko şampiyonluk için sahaya çıkıyor F.Bahçe Beko şampiyonluk için sahaya çıkıyor 10:13
G.Saray'dan Okan Buruk’a zam! G.Saray'dan Okan Buruk’a zam! 10:11
Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta? Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:06
Mourinho’nun yerine sürpriz aday! Mourinho’nun yerine sürpriz aday! 09:58
Daha Eski
Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cumartesi 2025 08:44
Fenerbahçe Beko finalde! Fenerbahçe Beko finalde! 23:59
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? 23:59
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! 23:59
G.Saray'dan flaş Xhaka hamlesi! G.Saray'dan flaş Xhaka hamlesi! 23:59
Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu 23:59