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Haberler NBA Alperen Şengün'lü Houston Rockets evinde San Antonio Spurs'u yendi!

Alperen Şengün'lü Houston Rockets evinde San Antonio Spurs'u yendi!

NBA'de heyecan devam ediyor. Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 118-106 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 11:03
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Alperen Şengün'lü Houston Rockets evinde San Antonio Spurs'u yendi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Boston Celtics'i 117-97 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

NBA'de 9 maç yapıldı. Doğu Konferansı'nda Pistons, konuk ettiği Celtics'i 20 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.

Pistons'ta Malik Beasley 26 sayı, Cade Cunningham 21 sayı ve 11 asistle oynadı.

Celtics'te ise Jayson Tatum, 27 sayı kaydetti.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 9 SAYI, 11 RİBAUNT

Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 118-106 yendi.

Rockets'ta Amen Thompson 25 sayı, Jalen Green 21 sayı ile oynarken milli oyuncu Alperen Şengün ise 9 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla galibiyete katkı verdi.

Spurs'ta Keldon Johnson ve Stephon Castle, 22'şer sayı kaydetti.

ADEM BONA'DAN 5 SAYI, 5 RİBAUNT

New York Knicks konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 110-105 mağlup etti. Knicks'te Jalen Brunson 34 sayı ve Mikal Bridges, 28 sayı attı.

Üst üste 9. maçını kaybeden 76ers'ta Tyrese Maxey 30 sayı, Kelly Oubre 27 sayı, Paul George ise 25 sayı kaydetti.

76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 5 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Boston Celtics: 117-97

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 111-91

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 110-105

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 121-129

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 121-129

Miami Heat-Atlanta Hawks: 131-109

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 117-122

Utah Jazz-Sacramento Kings: 101-118

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 118-106

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