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Haberler NBA Indiana Pacers Doğu Konferansı finali serisinde öne geçti!

Indiana Pacers Doğu Konferansı finali serisinde öne geçti!

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i uzatmada 138-135 mağlup eden Indiana Pacers, seride 1-0 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 10:06
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Indiana Pacers Doğu Konferansı finali serisinde öne geçti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i uzatmada 138-135 yenen Indiana Pacers, seride 1-0 öne geçti.

Madison Square Garden'daki müsabakada konuk ekip Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton 31 sayı, 11 asistlik "double-double" ile takımının galibiyetinde başrolü oynarken takım arkadaşı Aaron Nesmith 30 sayılık katkı sundu.

Jalen Brunson'ın 43 sayısı ev sahibi Knicks adına galibiyet için yeterli olmazken Karl-Anthony Towns 35 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Seride ikinci maç, 24 Mayıs'ta Madison Square Garden'da oynanacak.

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