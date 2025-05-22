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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Shai Gilgeous-Alexander NBA'de sezonun en değerli oyuncusu seçildi

Shai Gilgeous-Alexander NBA'de sezonun en değerli oyuncusu seçildi

NBA'de Oklahoma City Thunder forması giyen oyun oyun kurucu Shai Gilgeous-Alexander, sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 12:25
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Shai Gilgeous-Alexander NBA'de sezonun en değerli oyuncusu seçildi

NBA'den yapılan açıklamaya göre Thunder'ın Kanadalı oyuncusu, kariyerinde ilk kez MVP ödülünü Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo'yu geride bırakarak kazandı.

Bu sezon 100 kişiden oluşan küresel medya paneli, NBA En Değerli Oyuncu Ödülü'nün kazananını seçerken Gilgeous-Alexander, 913 puan aldı. Jokic 787, Antetokounmpo ise 470 puanda kaldı.

Thunder'ın yıldız oyuncusu, daha önce iki kez MVP seçilen Steve Nash (2004-2005 ve 2005-2006) ile birlikte bu onuru kazanan ikinci Kanadalı oyuncu oldu.

Gilgeous-Alexander, Thunder ile ödülü kazanan üçüncü oyuncu oldu ve Kevin Durant (2013-2014) ile Russell Westbrook'a (2016-2017) katıldı.

Thunder'ın yıldız oyun kurucusu, 2024-2025 normal sezonunda 76 maçta 34.2 dakika süre alarak 32,7 sayı, 5 ribaunt, 6,4 asist, 1,72 top çalma, 1,01 blok ortalamaları yakaladı, maç başına sayı, asist ve blok istatistiklerinde kendisinin kariyer rekorlarını kırdı.

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