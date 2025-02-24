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Haberler NBA NBA'de Cavaliers üst üste 7. galibiyetine ulaştı

NBA'de Cavaliers üst üste 7. galibiyetine ulaştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies'i 129-123 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 10:59
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NBA'de Cavaliers üst üste 7. galibiyetine ulaştı

NBA'de 10 maç yapıldı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, konuk ettiği Grizzlies'i Donovan Mitchell'in 33 sayılık performansıyla mağlup etti.

Evan Mobley'ın 25 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptığı Cavaliers'te, Ty Jerome'ın 26 26 sayılık katkısı sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun 20. yenilgisini yaşayan Memphis Grizzlies'te Ja Morant 21 sayı ve 10 asistle oynarken, Jaren Jackson Jr. ise 22 sayı üretti.

FRANZ WAGNER VE ANTHONY BLACK 23'ER SAYIYLA OYNADI

Orlando Magic, sahasında Washington Wizards'ı 110-90 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini aldı.

Magic'te Franz Wagner ve Anthony Black 23'er sayılık performansıyla galibiyetin mimarı olurken Paolo Banchero da 19 sayı üretti.

Richaun Holmes'ın 11 sayı, 10 ribaunt ve Jordan Poole'un 16 sayısı, Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ın 47. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Boston Celtics - New York Knicks: 118-105

Golden State Warriors - Dallas Mavericks: 126-102

Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 129-111

Milwaukee Bucks - Miami Heat: 120-113

Toronto Raptors - Phoenix Suns: 127-109

Orlando Magic - Washington Wizards: 110-90

Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 148-143

Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies: 129-123

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs:114-96

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder: 123-130

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