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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de Knicks konferans finaline çok yaklaştı!

NBA'de Knicks konferans finaline çok yaklaştı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, Boston Celtics'i 121-113 yenerek seriyi 3-1 yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 10:32
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NBA'de Knicks konferans finaline çok yaklaştı!

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Celtics'i ağırlayan Knicks, ikinci yarıda sergilediği skorer performansla galibiyete ulaşarak konferans finaline bir adım daha yaklaştı.

Knicks'te Jalen Brunson 39 sayı, 12 asist, Mikal Bridges 23 sayı, 7 ribaunt ve Karl-Anthony Towns 23 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum'ın 42 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 4 top çalma ve Derrick White'ın 23 sayı 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

TIMBERWOLVES SERİYİ 3-1'E GETİRDİ

Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 117-110 yenerek seriyi 3-1'e taşıdı.

Timberwolves'ta Julius Randle 31 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Edwards 30 sayı, 5 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Stephen Curry'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede Warriors adına Jonathan Kuminga 23, Jimmy Butler ve Draymond Green 14'er sayı kaydetti.

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