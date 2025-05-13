CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Dallas Mavericks, NBA draftında ilk sıradan seçim yapacak

Dallas Mavericks, NBA draftında ilk sıradan seçim yapacak

Dallas Mavericks, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 draftında ilk sıranın sahibi oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 11:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dallas Mavericks, NBA draftında ilk sıradan seçim yapacak

NBA'den yapılan açıklamaya göre ABD'nin Chicago kentinde gerçekleştirilen draft kurasında ilk sırayı alan Mavericks, birinci sıradan oyuncu seçme hakkı kazandı.

Bir numaralı seçimi almasına yüzde 1,8 ihtimal verilen Mavericks, 1985'ten beri gerçekleştirilen kurayı en düşük şansla kazanan 4. takım olarak tarihe geçti.

Sloven yıldız basketbolcu Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a göndererek eleştirilerin odağı haline gelen Mavericks, birinci sıradan yapacağı seçimle kadrosunu yeniden güçlendirme fırsatı elde etti.

Anthony Davis ve Kyrie Irving gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Mavericks'in, Duke Üniversitesindeki ilk senesinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Cooper Flagg'i draft etmesi bekleniyor.

NBA'de 26 Haziran'da organize edilecek 2025 draftında ilk 10 sıradan seçim yapacak takımlar şöyle:

1. Dallas Mavericks

2. San Antonio Spurs

3. Philadelphia 76ers

4. Charlotte Hornets

5. Utah Jazz

6. Washington Wizards

7. New Orleans Pelicans

8. Brooklyn Nets

9. Toronto Raptors

10. Houston Rockets

Leroy Sane'de şok gelişme!
Transferde dev kapışma!
DİĞER
Beşiktaş transferde kesenin ağzını açacak! İşte hedefteki yıldız...
PKK terör örgütü feshini duyurdu! Elebaşı Abdullah Öcalan'a ne olacak?
Mourinho F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman? 11:46
Mourinho F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Mourinho F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 11:36
Real Valladolid-Girona maçı ne zaman? Real Valladolid-Girona maçı ne zaman? 11:07
2025 draftında ilk sıra Mavs'in! 2025 draftında ilk sıra Mavs'in! 11:04
Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! Mourinho eleştiri oklarının hedefinde! 11:01
F.Bahçe Osimhen'e talip! F.Bahçe Osimhen'e talip! 10:35
Daha Eski
Knicks konferans finaline çok yakın! Knicks konferans finaline çok yakın! 10:32
F.Bahçe'den Sancho harekatı! F.Bahçe'den Sancho harekatı! 10:04
Beşiktaş’tan forvet hamlesi! Beşiktaş’tan forvet hamlesi! 09:30
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 09:08
F.Bahçe'de kaleci operasyonu! F.Bahçe'de kaleci operasyonu! 09:08
Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 08:16